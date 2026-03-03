Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины формирует новую энергетическую архитектуру Европы - замминистра

БАкУ/Trend/ - Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины формирует новую энергетическую архитектуру Европы.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

"Для Азербайджана развитие сотрудничества с Украиной и странами Центральной Европы открывает новые перспективы расширения экспорта природного газа на европейский рынок. Развитие дополнительных транспортных маршрутов и использование региональной инфраструктуры позволяет диверсифицировать рынки сбыта, повысить эффективность использования Южного газового коридора и создать новые коммерческие возможности для азербайджанских энергетических компаний", - сказал он.

А.Некрасов отметил, что дальнейшее развитие Южного газового коридора, расширение пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для значительного увеличения поставок природного газа в Европу.

"В этой системе Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз, т.е. ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе. Таким образом, развитие сотрудничества между Европейским союзом, Азербайджаном и Украиной в сфере природного газа имеет потенциал стать одним из ключевых элементов формирования новой, более устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы", - заявил замминистра.