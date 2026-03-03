С успехом прошла ярмарка Birbank Biznes «Женщины – первые во всём»

Накануне Международного женского дня 8 Марта завершилась ярмарка «Женщины – первые во всём», организованная по инициативе Birbank Biznes. Мероприятие, уже ставшее традиционным, прошло при поддержке PASHA Malls в Crescent Mall. В ярмарке приняли участие 50 женщин-предпринимателей, а само событие вызвало большой интерес у посетителей.

Ярмарка объединила уникальные изделия ручной работы, авторские подарки и разнообразную продукцию, представленную по специальным ценам. Мероприятие стало эффективной платформой для расширения продаж, установления контактов с новыми клиентами и формирования потенциальных партнёрств для женщин-предпринимателей.

В продолжение проекта была также запущена специальная кампания для предпринимательниц. В целях поддержки женского бизнеса карта «She’s Next» до 15 марта 2026 года предоставляется женщинам бесплатно. Карта даёт возможность использования в манатах, долларах США и евро, а также предлагает различные бонусы и дополнительные привилегии.

Желающие оформить бизнес-карту «She’s Next» могут подать онлайн-заявку через официальный сайт Birbank Biznes или мобильное приложение. Кроме того, до 16 марта кредиты, оформленные женщинами онлайн через мобильное приложение Birbank Biznes, предоставляются без комиссии.

Посредством этих инициатив Birbank Biznes стремится поддерживать деятельность женщин-предпринимателей, способствовать продвижению и развитию их бизнеса, а также создавать новые возможности для роста.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.