Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 615 человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает во вторник Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 3 марта из Ирана было эвакуировано всего 615 человек.

Среди них 157 граждан Азербайджана, 150 граждан Китая, 127 граждан России, 66 граждан Пакистана, 52 гражданина Таджикистана, 18 граждан Саудовской Аравии, семь граждан Грузии, шесть граждан ОАЭ, пять граждан Сербии, четыре гражданина Иордании, по три гражданина Катара и Бангладеш.

В списке также по пять граждан Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана, а по одному человеку были эвакуированы из Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.