Посол Франции поблагодарила Азербайджан за содействие в эвакуации граждан

БАКУ/ Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут выразила благодарность Азербайджану за оперативную и эффективную помощь в эвакуации граждан Франции из Ирана.

Как сообщает Trend, об этом она заявила в публикации в соцсети X.

"Благодарим МИД Азербайджана за очень эффективную и быструю помощь нашим гражданам", - говорится в публикации посла.

Эвакуация иностранных и азербайджанских граждан из Ирана продолжается на фоне обострения кризиса.

С 08:00 28 февраля по 14:00 2 марта в Азербайджан были безопасно эвакуированы в общей сложности 370 человек из разных стран.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.