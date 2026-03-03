Израильские ВВС нанесли новую волну ударов по Тегерану

БАКУ/ Trend/ Израильские ВВС начали новую волну ударов по Тегерану, поразив десятки штаб-квартир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и различных иранских силовых структур.

Как сообщает Trend, об этом заявила пресс-служба израильской армии.

Атаке подверглись штаб-квартиры, базы и региональные командные центры иранских служб внутренней безопасности, более десятка штаб-квартир Министерства разведки Ирана и многочисленные штаб-квартиры подразделений спецназа КСИР.

Армия также заявила, что массированным ударам подверглись ракетные установки, оружейные заводы и объекты инфраструктуры ВВС Корпуса стражей исламской революции.