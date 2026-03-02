S&P прогнозирует стабильный профиль финансирования азербайджанских банков на ближайшие два года

БАКУ /Trend/ - Агентство S&P Global Ratings ожидает, что азербайджанские банки сохранят стабильный профиль финансирования в течение ближайших двух лет, сообщает Trend со ссылкой на S&P.

«Рост розничных депозитов поддерживает стабильность финансирования банков. Мы ожидаем, что соотношение системных кредитов к основным клиентским депозитам (100% депозитов домашних хозяйств и 50% корпоративных депозитов) останется ниже 130%, что выгодно отличается на фоне региональных аналогов. На конец 2025 года корпоративные депозиты составили около 56%, а розничные — остальное», — отмечается в отчёте.

Агентство также подчёркивает, что долларизация депозитов постепенно снизилась до 32% на конец 2025 года по сравнению с 79% на конец 2015 года.

«Благодаря притоку средств диаспоры, в основном из России, доля нерезидентских розничных депозитов в Азербайджане увеличилась до 9% (1,5 млрд AZN) на конец 2025 года с 3% на конец 2021 года. Как и в других странах СНГ, доступ к долгосрочному финансированию ограничен, поэтому большинство азербайджанских банков продолжат опираться на внутренние ресурсы», — говорится в отчёте S&P.