Банковские риски в Азербайджане снизились благодаря инициативам по модернизации регулирования — S&P

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки с 2016 года демонстрируют стабильный профиль финансирования, сообщает Trend со ссылкой на S&P Global Ratings.

«Мы считаем, что банковские риски в Азербайджане снизились благодаря инициативам по модернизации регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, реализованным за последние три года в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы. Среди этих мер — переход к надзору на основе оценки рисков, внедрение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО-9) в 2026 году и укрепление стандартов корпоративного управления за последние два года. Азербайджанские банки показывают стабильный профиль финансирования с 2016 года, чему способствовал рост депозитной базы. Долларизация депозитов постепенно снизилась до уровня региональных аналогов, но остаётся значительно выше кредитов, что создаёт валютные дисбалансы между активами и обязательствами банков в иностранной валюте», — отмечается в отчёте S&P.

Агентство подчеркивает, что положительная тенденция экономических рисков отражает ожидание того, что переход к надзору на основе рисков и усиление регуляторного контроля в 2026 году снизят кредитные риски.

«Регулятор уже реализовал несколько мер в 2024–2025 годах для сдерживания склонности банков к риску и ужесточения стандартов кредитования и андеррайтинга. Мы предполагаем, что избыточные резервы после перехода на МСФО-9 для регуляторской и пруденциальной отчётности высвобождаться не будут. Мы можем изменить прогноз по экономическим рискам на стабильный в случае значительного снижения цен на углеводороды с последующим влиянием на экономику, включая снижение реального роста и ухудшение платёжеспособности компаний и домохозяйств. Также существенный рост кредитования и цен на недвижимость может увеличить риски через экономические дисбалансы», — говорится в отчёте.

S&P отмечает, что стабильная тенденция отраслевых рисков уже учитывает более строгие регулирование и надзор за последние три года, а также стабильный профиль финансирования банков и доминирование трёх крупнейших игроков при низких угрозах со стороны новых участников рынка.