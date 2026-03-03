Обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджана и Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова на странице в X.

«В рамках министерских заседаний Консультативного совета мы провели встречу с министром энергетики Болгарии Трайчо Трайковым. Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах нашего сотрудничества в области поставок природного газа, проекта газификации Болгарии и зеленых энергетических коридоров. В прошлом году из Азербайджана в Болгарию было поставлено 1,65 миллиарда кубометров газа», - отмечается в публикации.

