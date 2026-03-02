Отсутствие вмешательства в конфликт вокруг Ирана создаст серьезные риски для региона и мира - Эрдоган

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство необходимо для прекращения продолжающегося конфликта в регионе вокруг Иран, в противном случае ситуация создаст серьезные риски для всего региона и глобальной безопасности.

Как сообщает Trend, глава государства высказал эти взгляды во время выступления в Анкара.

Он отметил: «Если не будет осуществлено необходимое вмешательство, то этот конфликт будет иметь серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности. Никто не сможет вынести экономическую и геополитическую неопределенность, которая появится вследствие этого. Поэтому огонь должен быть потушен, прежде чем он распространится дальше».

Президент Турции подчеркнул, что турки «жили веками в мире бок о бок с иранским народом и будут жить так же впредь». По его словам, у Анкары «в приоритете — достижение прекращения огня и открытие двери для диалога».

В то же время глава государства заявил, что «в этом деликатном процессе власти также принимают все необходимые меры предосторожности в отношении безопасности Турции и своих граждан».