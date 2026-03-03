Высокая эффективность Южного газового коридора создает новые рыночные возможности и перспективы роста - AGSC

БАКУ /Trend/ - Мы продолжим укреплять вклад Азербайджана в энергетическую безопасность и обеспечивать надежность компании Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC) на всех рынках.

Как сообщает Trend, об этом заявила генеральный директор AGSC Лидия Салахова на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

По ее словам, европейский энергетический рынок претерпевает быстрые изменения в регулировании, требующие более строгих стандартов, к которым компании должны быстро адаптироваться.

«Это подразумевает повышенную прозрачность, строгий контроль и требования к более устойчивым решениям. AGSC очень серьезно относится к этим изменениям во всех случаях и с гордостью заявляет, что, несмотря на относительно недавний выход на рынок, мы сделали соблюдение регуляторных требований краеугольным камнем нашей деятельности с первого дня и эффективно управляем всеми рисками на всех этапах бизнеса. Глядя в будущее, мы обязуемся продолжать укреплять вклад Азербайджана в региональную и европейскую энергетическую безопасность, оптимизировать наши коммерческие возможности и обеспечивать то, чтобы AGSC оставалась надежным, ориентированным на результат поставщиком на всех рынках, которые мы обслуживаем. Сегодня мы видим, как высокая эффективность Южного газового коридора создает новые рыночные возможности и перспективы роста», - сказала Л. Салахова.

Гендиректор отметила, что через Южный газовый коридор азербайджанский природный газ сегодня достигает потребителей в 16 странах, что является важной вехой, отражающей расширение коммерческого присутствия страны и растущий спрос на надежные, диверсифицированные поставки.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с операторами трубопроводов для максимального использования пропускной способности и дальнейшего укрепления контрактного портфеля», - сказала она.