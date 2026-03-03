Азербайджанский министр о ходе реализации проектов "зеленых"энергетических коридоров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан реализует план по созданию 8 гигаватт мощности возобновляемой энергии для внутреннего потребления, экспорта и работы дата-центров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике, проходящих в Баку.

"Из этой мощности 2 гигаватта будут интегрированы в национальную сеть уже в следующем году, а экспорт 3,9 гигаватта запланирован начиная с 2032 года", - сказал он.

По словам министра, техническо-экономическое обоснование проекта "Каспий–Чёрное море–Европа" находится на завершающей стадии, а первые два этапа оцениваются в рамках следующего десятилетнего плана развития сети ENTSO-E, результаты которого ожидаются в 2026 году. Техническо-экономическое обоснование проекта "Центральная Азия–Азербайджан" продолжается.

"Начато строительство Зангезурской линии электропередачи мощностью 1 000 мегаватт, которая станет основным звеном "зелёного" энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа . В то же время оцениваются технические решения для интеграции 1 гигаватта солнечной энергии из Нахчывана в турецкую сеть, а работа по коридору Азербайджан–Турция–Грузия–Болгария продолжается. Все эти инициативы вместе создадут новый транснациональный энергетический мост и еще больше укрепят роль нашей страны в глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул министр.