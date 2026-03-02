Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество Материалы 2 марта 2026 17:40 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Агдере будут уничтожены боеприпасы, непригодные к использованию.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в период со 2 по 6 марта на полигоне в Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

«В связи со звуками взрывов призываем население не паниковать и обращаем внимание, что причин для беспокойства нет», - отмечается в сообщении.

