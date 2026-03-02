Дорога жизни в нотах. Авторский вечер азербайджанского композитора Севды Рагимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся авторский вечер композитора Севды Рагимовой под названием "Ömür yollarının sədası", сообщает Trend Life.

Вечер собрал ценителей творчества Севды Рагимовой, профессиональных музыкантов и всех, кто ищет в музыке глубокие эмоции и искренние переживания. Концертная программа охватила произведения различных жанров из творчества композитора, и отразило разнообразие ее узнаваемого и неповторимого музыкального языка.

Произведения композитора прозвучали в исполнении заслуженных артистов Ильхама Назарова и Фариды Мамедовой, а также Эртогрула Балаева, Рауфа Мамедзаде, Рагьяра Сафарова и Сахавета Мамедова. Исполнителей сопровождал камерный оркестр Университета "Хазар" под художественным руководством заслуженного преподавателя Зульфии Садыховой. Дирижировал Гусейн Керимов.

В заключительной речи С.Рагимова выразила глубокую признательность и почтение памяти своего учителя, выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова.

В зале не стихали аплодисменты. Музыка наполнила пространство тонкими эмоциями, мягкими красками и внутренним светом, пробуждая у зрителей живой отклик и искреннее восхищение.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

