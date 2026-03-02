SOCAR и bp обсудили реализацию ключевых нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, в ходе встречи было отмечено успешное многолетнее сотрудничество между SOCAR и bp, подчеркнута значимость совместно реализуемых проектов. В этом контексте были обсуждены работы, проводимые в рамках «upstream»-проектов, в том числе по проектам «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и NAG, «Шахдениз компрессия», «Карабах», «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» и «Шафаг-Асиман».

"Стороны также рассмотрели возможности совместного участия в различных проектах в третьих странах. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проектам «midstream» и в сфере возобновляемой энергетики, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщает компания.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и газового месторождения «Шахдениз» в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения «Карабах» и структуры «Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара». В сфере возобновляемой энергии она работает над проектом солнечной электростанции «Шафаг».