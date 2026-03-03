JTI разъясняет регуляторные рамки электронных сигарет и систем нагревания табака в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В связи с недавними законодательными изменениями, предусматривающими запрет электронных сигарет в Азербайджане с 1 апреля, компания JTI получила запросы от потребителей и представителей СМИ относительно сферы применения нового регулирования.

В этой связи JTI считает необходимым разъяснить регуляторное различие между электронными сигаретами и системами нагревания табака.

JTI подтверждает, что Ploom, её инновационное устройство для нагревания табака, не классифицируется как электронная сигарета в рамках действующей нормативно-правовой базы. В отличие от систем нагревания табака, электронные сигареты функционируют за счёт испарения жидких растворов и представляют собой отдельную категорию продукции в соответствии с применимыми регуляторными определениями.

Системы нагревания табака и электронные сигареты подпадают под различные режимы регулирования. Соответственно, законодательный запрет на электронные сигареты не распространяется на устройства нагревания табака, такие как Ploom.

JTI осознаёт важность предоставления чёткой и точной информации для эффективной реализации регуляторных мер. Компания остаётся приверженной полному соблюдению национального законодательства, а также повышению уровня информированности потребителей и заинтересованных сторон.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

JTI Азербайджан

Корпоративные связи и коммуникации

+994 512307817

[email protected]

