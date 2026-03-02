Президент Ирана призывает мир осудить удары США и Израиля по больницам и школам

БАКУ/ Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал международное сообщество осудить удары США и Израиля по больницам и школам в Исламской Республике.

Как сообщает Trend, заявление Пезешкиана было опубликовано в его аккаунте в социальной сети X.

Он отметил: «Нападения на больницы — это нападения на саму жизнь, а нападения на школы — это нападения на будущее нации. Мир должен осудить эти преступления. Иран этого не потерпит».

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.