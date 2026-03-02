Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе и безопасность граждан

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, во время разговора был проведен обмен мнениями по текущей военно-политической ситуации в регионе, обострению напряженности на Ближнем Востоке и связанным с этим рискам для безопасности.

Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость расширения региональной эскалации на более широкие территории и отметили важность разрешения вопросов на основе норм и принципов международного права, дипломатическим путем.

Министры подчеркнули важность сохранения стабильности и безопасности в регионе, отметив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.

Было отмечено, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией приобретает еще большее значение на фоне текущих вызовов, и подчеркнуто, что две братские страны будут продолжать тесную координацию.

Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

