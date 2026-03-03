bp продолжает расширять морскую систему добычи «Шах Дениз» — вице-президент

БАКУ/Trend/ - Компания bp продолжает расширять морскую систему добычи газа «Шах Дениз».

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент bp по производству по Азербайджану, Грузии и Турции Стюарт Шоу на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Все пять морских участков уже введены в эксплуатацию. В ближайшие годы мы планируем запустить ещё шесть скважин. Всё это укрепляет поставки из Азербайджана и поддерживает обязательства перед региональными и европейскими рынками», — отметил он.

Шоу подчеркнул, что «Шах Дениз» продолжает безопасно и эффективно производить газ.

«Он остаётся ключевым элементом обязательств Азербайджана по поставкам на европейские и региональные энергетические рынки. В этом году исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о разделе продукции по проекту «Шах Дениз». В прошлом году «Шах Дениз» поставил около 27 миллиардов кубометров газа с почти 100-процентной надёжностью», — добавил вице-президент bp.

Он также отметил, что «Шах Дениз» остаётся крупнейшим газодобывающим проектом bp.

«Его мощности позволяют перерабатывать около 77 миллионов стандартных кубометров газа в сутки. После расширения TAP операторы Южного газового коридора с 1 января 2026 года увеличили суточные потоки в Европу до примерно 12 миллиардов кубометров в год. Эта мощность поддерживается и используется на сегодняшний день», — подчеркнул Шоу.

Отметим, что доли участников проекта «Шах Дениз» распределяются следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ – 19,99%, TPAO – 19,00%, SGC – 16,02%, NICO – 10,00% и MVM – 5,00%.