Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетике – замминистра

БАКУ /Trend/ - Казахстан высоко оценивает стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетическом секторе и видит значительный потенциал для его дальнейшего развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зеленой» энергетике в Баку.

«Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетическом секторе и видит в этом сотрудничестве огромный потенциал для выведения его на качественно новый уровень», – отметил он.

По словам Жаркешова, особое значение имеют достигнутые между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном договоренности по реализации масштабного проекта по производству и передаче «зеленой» энергии.

Он подчеркнул, что соглашение, подписанное главами государств, способствует укреплению устойчивости национальных энергетических систем и напрямую поддерживает экологические цели стран по сокращению выбросов за счет привлечения «зеленых» инвестиций.

«Совместными усилиями и созданием новых маршрутов мы закладываем основу для укрепления энергетической независимости и безопасности региона», – добавил замминистра.