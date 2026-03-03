Удары США и Израиля преследовали цель оставить диппредставительства без защиты - представитель МИД

БАКУ /Trend/ - Военные авиаудары США и Израиля по Ирану были направлены на то, чтобы оставить без защиты дипломатические представительства иностранных государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, с этой целью ракетному удару подверглось здание управления дипломатической полиции Ирана.

Охрану представительств иностранных государств в Иране осуществляет дипломатическая полиция Правоохранительных сил страны.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

