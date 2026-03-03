Названа численность погибших в результате воздушных ударов в Иране

БАКУ /Trend/ - С 28 февраля в результате военных авиаударов Израиля и США по Ирану число погибших достигло 787 человек.

Как передает Trend, об этом в информации Красного Полумесяца Ирана.

Сообщается, что удары были нанесены по 153 районам страны, всего поражено 504 объекта. До настоящего времени зафиксировано 1039 атак. Сотрудники Красного Полумесяца продолжают разбор завалов, спасение пострадавших и их транспортировку в медицинские учреждения.

Напомним, что 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился без прогресса. После этого США увеличили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. Встреча при администрации президента Дональда Трампа рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных соглашений достигнуто не было, по причине того, что Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные воздушные удары по Ирану.

В результате воздушных ударов 28 февраля погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.

Кроме этого, в ходе атак погибли начальник штаба Иранской армии генерал-майор Абдулрахим Мусави, командующий Корпусом стражей исламской революции (СЕПАХ) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.