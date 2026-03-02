В Баку появился "мир страха" - за день до мировой премьеры (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CineMastercard прошёл предпремьерный показ долгожданного хоррора "Крик 7", организованный за один день до мировой премьеры картины. Поклонники культовой франшизы получили уникальную возможность увидеть продолжение легендарной истории раньше широкой аудитории и первыми погрузиться в атмосферу напряжения и страха, сообщает Trend Life.

Квест-компания Portal Games превратила вечер в настоящее интерактивное путешествие в "мир страха". Гостей встречал образ главного злодея фильма - зловещий Ghostface, с первых минут создавая ощущение тревожного ожидания. Тематический декор, мрачные фотозоны и пугающие детали интерьера усилили эффект полного присутствия в событиях фильма.

Предпремьерный показ "Крик 7" в кинотеатре CineMastercard» стал ярким событием для поклонников жанра ужасов и ещё раз доказал, что просмотр фильма может быть настоящим эмоциональным приключением.

Режиссер фильма - Кевин Уильямсон. В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Анна Кэмп, Джоэл Макхэйл, Маккенна Грейс, Мишель Рэндольф, Джимми Татро.

Сюжет: Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца Призрачное лицо, её самые тёмные страхи воплощаются в реальность: её дочь становится следующей целью. Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

Зрители смогут насладиться самым ожидаемым фильмом ужасов "Крик 7" в сети кинотеатров CineMastercard на двух языках - английском и русском. Кроме того, фильм представлен в форматах 4DX и ScreenX, создающих ощущение реального участия в событиях на экране и превращающих просмотр в незабываемое впечатление.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!