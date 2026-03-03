Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2025 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О правах ребенка» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав ребенка», «О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», «О физической культуре и спорте», «О социальной службе», «О рекламе», «Об ограничении потребления табачных изделий», «О защите детей от вредной информации» и «О медиа» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, законы Азербайджанской Республики «Об обороне», «О ветеранах», «Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы», «О полиции», «Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» и «О физической культуре и спорте»;

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение).