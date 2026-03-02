КСИР заявил о новой волне ударов по связанным с США объектам в Персидском заливе

БАКУ/Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о проведении новой волны атак, нацеленных на военные объекты и активы США в регионе Персидского залива.

Как сообщает Trend, в заявлении КСИР говорится, что двенадцатая волна операции «Истинное обещание 4» якобы была направлена против стационарных и мобильных военных объектов США в Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне и Ормузском проливе с использованием 26 ударных беспилотников и пяти баллистических ракет.

КСИР утверждает, что база США Арифджан в Кувейте была атакована в два этапа с применением 12 беспилотников. Кроме того, по его данным, командный центр США на авиабазе Аль-Минхад в ОАЭ подвергся атаке с использованием шести беспилотников и пяти баллистических ракет.

Согласно заявлению, объекты ВМС США в Бахрейне также были атакованы шестью беспилотниками.

КСИР также заявил, что танкер Athens Nova был поражен двумя беспилотниками и продолжает гореть в Ормузском проливе.

Независимого подтверждения этих заявлений со стороны США, стран Персидского залива или других международных источников пока не поступало.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.