Иран направил письмо международным организациям

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи направил письмо международным организациям и министрам иностранных дел стран мира по поводу военных авиаударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в письме, адресованном Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, министр иностранных дел Ирана проинформировал Верховный комиссариат ООН и министров иностранных дел стран-членов о ситуации с военными авиаударами США и Израиля и о позиции Ирана.

Сейед Аббас Арагчи заявил, что 28 февраля было нанесено множество ударов по невоенным объектам в Иране, включая школы, больницы, спасательную технику и другие.

"В первый день израильских и американских атак на Иран в результате нападения на школу для девочек в Минабе, провинция Хормузган, погибли 165 учащихся. В Тегеране и Газвине также погибло много мирных жителей. 1 марта были атакованы здания иранского Общества Красного Полумесяца, три больницы в Тегеране, одна больница в Ахвазе и центры неотложной помощи в Сарабе, Чабахаре и Хамадане. 2 марта был обстрелян жилой район в Санандадже, число погибших и раненых устанавливается», - говорится в письме.

Министр иностранных дел Ирана призвал ООН, Совет Безопасности ООН и другие соответствующие международные организации принять серьезные меры в связи с этими атаками.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

