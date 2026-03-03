ЕС видит потенциал для дальнейшего увеличения импорта газа из Азербайджана - Дан Йоргенсен

БАКУ/Trend/ - ЕС видит потенциал для дальнейшего увеличения импорта газа из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

"Газ, который Европейский союз получает из Азербайджана, имеет чрезвычайно важное значение для европейской энергетической безопасности", - сказал он.

По его словам, ЕС удовлетворён уровнем сотрудничества с Азербайджаном и тем, как удалось нарастить объёмы импорта газа. «Мы считаем, что в будущем есть потенциал закупать ещё больше», - отметил комиссар.

Йоргенсен подчеркнул, что Европейский союз находится в процессе энергетического перехода, который в перспективе приведёт к независимости от ископаемого топлива.

«Однако это не означает немедленного достижения полной углеродной нейтральности.

Очевидно, что в кратко- и среднесрочной перспективе нам по-прежнему потребуется значительное количество газа. И эта потребность только возросла после нашего решения прекратить импорт российского газа», - заявил он.