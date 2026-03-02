Минэнерго Азербайджана обсудило с международными компаниями перспективы сотрудничества в энергетике

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана обсудило с международными компаниями перспективы сотрудничества в энергетике.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети «X».

"Мы провели встречу с участием исполнительного директора Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик, вице-президента по Каспийскому региону / Южному Кавказу и поставкам газа компании Uniper Global Commodities SE Майкла Хильмера, вице-президента по Западной Европе, Турции, Центральной Азии и Кавказу компании Siemens Energy Максима Зубова, а также вице-президента компании VNG Handel & Vertrieb GmbH Томаса Шрепфера", - говорится в публикации.

Согласно информации, были обсуждены перспективы сотрудничества в областях природного газа, возобновляемой энергетики, водорода и электроэнергии.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 94,9 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 188,5 миллиона долларов США или в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Германией составил 2,68% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольший объем торговых операций за отчетный период.