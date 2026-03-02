Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Ирана

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте в контексте конфликта вокруг Иран.

Как сообщает Trend, по этому поводу канцелярия турецкого лидера распространила заявление.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по вопросам повестки дня НАТО, а также по региональным и глобальным событиям. Президент подчеркнул, что Турция внимательно следит за развитиием конфликта в регионе и считает важным предоставить дипломатии шанс для достижения прочного мира.

Эрдоган также отметил, что подготовка к саммиту НАТО, который состоится в Анкара, продолжается и что Турция достойно примет это мероприятие.

В канцелярии сообщили, что Марк Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО продолжит вносить вклад в безопасность своих союзников, проводя всестороннюю оценку ситуации.