Азербайджанскому агентству наземного транспорта поручена новая обязанность по Нахчыванской АР - Указ

Политика Материалы 30 сентября 2025 17:23 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанскому агентству наземного транспорта поручена новая обязанность, связанная с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Trend, это закреплено в изменениях, внесенных в Устав Азербайджанского агентства наземного транспорта указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, агентству поручено осуществлять меры по созданию (проектированию и строительству) транспортных узлов (центров транспортной пересадки) и новых автостоянок (гаражей) на административной территории города Баку и в Нахчыванской Автономной Республике, а также контролировать их текущее состояние.

Кабинету министров и Министерству цифрового развития и транспорта поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

