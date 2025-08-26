В Лачине проведена панельная дискуссия на тему «Молодежная волна в культурных и креативных индустриях» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 августа в Лачине прошла панельная дискуссия на тему «Молодежная волна в культурных и креативных индустриях» с участием представителей молодежи из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Как сообщает во вторник Trend, выступивший на мероприятии заведующий отделом международных связей Министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев отметил, что Президент Ильхам Алиев создал необходимые условия для всестороннего развития молодежи в нашей стране.

Подчеркнув, что в Азербайджане уделяется внимание развитию культурных и креативных индустрий, оказывается поддержка деятельности молодежи в этой сфере, заведующий отделом сказал: «Азербайджан вносит вклад в развитие культурного сотрудничества между странами СНГ, с этой целью реализуются различные проекты. В этом году встреча творческой молодежи стран СНГ в рамках Дня города Лачин – «культурной столицы СНГ» – является тому подтверждением. Подобные проекты будут способствовать сотрудничеству молодежи стран СНГ, укреплению межкультурного диалога и формированию новых творческих инициатив».

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Рафаэль Гаджибейли, представитель Фонда молодежи Азербайджана Ордухан Гахраманзаде и другие рассказали о реализуемой в нашей стране молодежной политике.

Мероприятие продолжилось в формате дискуссии. Были даны ответы на интересующие молодежь вопросы.

Представители молодежных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана рассказали о проектах, реализуемых в этой сфере в представляемых ими странах.

Отметим, что по случаю Дня города Лачин на установленной на берегу реки Хакари сцене будет представлена концертная программа с участием известных азербайджанских мастеров искусства и художественных коллективов.

