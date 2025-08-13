Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено) (Дополнено)

ПЕРВАЯ НОВОСТЬ ВЫШЛА В 13:55

СУМГАЙЫТ /Trend/ - Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка была отправлена первая часть очередной партии электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине от Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, доставка помощи осуществляется министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

Гуманитарный груз включает в себя около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая партия этого оборудования, направленного для поддержки восстановления стабильного электроснабжения регионов, пострадавших от продолжающейся войны в Украине, была отправлена колонной из 10 грузовиков. Следующая партия вышеупомянутой помощи, организованная по обращениям украинской стороны и стоимостью 2 миллиона долларов США, планируется к отправке в ближайшее время.

Отметим, что Азербайджан ранее уже отправлял гуманитарную помощь, связанную с поставками электроэнергии в Украину. В связи со сложившейся военной ситуацией общая стоимость гуманитарной поддержки Украины со стороны нашей страны, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 44 миллиона долларов США.