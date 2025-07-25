В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 25 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, состав суда, прокуроров, представляющих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Ильгар Ахмедов в своих показаниях сообщил, что в 2022 году попал на мину в селе Мехдили Джебраильского района и получил ранения, в результате ему были ампутированы три пальца руки.

Мурсал Оруджлу в своих показаниях рассказал, что получил ранения на равнине Харами во время Апрельских боев 2016 года.

Захир Зейналов в показаниях отметил, что 2 апреля 2016 года, находясь на военной службе, получил ранения в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. Потерпевший заявил, что в момент происшествия вооруженные силы Армении обстреливали их позиции из стрелкового оружия различного калибра и артиллерийскими снарядами.

Ягуб Мамедов в своих показаниях сообщил, что 23 марта 1993 года получил ранения в городе Зангилан во время ремонта линии электропередач в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он заявил, что в результате оккупации Зангилана вооруженными силами Армении все его имущество осталось там.

Ниязи Аббасов в своих показаниях сообщил, что в 2016 году во время Апрельских боев получил различные телесные повреждения в результате взрыва снаряда, выпущенного со стороны противника. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева он заявил, что во время инцидента двое его сослуживцев, находившихся рядом с ним, стали шехидами.

Отвечая на вопрос обвиняемого Левона Мнацаканяна, Н.Аббасов сказал, что в тот момент они отражали атаки вооруженных сил Армении, и добавил: «Мы обороняли свой пост».

Правопреемник потерпевшего Аледдина Халилова — Ализаман Халилов — в своих показаниях сообщил, что его сын стал шехидом в октябре во время 44-дневной Отечественной войны в результате провокации вооруженных сил Армении.

Давид Мамедов рассказал, что 12 июля 2020 года в Товузе получил различные телесные повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Вугар Эфендиев сообщил, что 23 ноября 1991 года, проходя военную службу в Газахском районе, был взят в плен и доставлен в Иджеванский район Армении. Потерпевший заявил, что содержался в камере СИЗО Иджеванского отдела внутренних дел. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева он рассказал, что в плену подвергался пыткам: ему ломали пальцы, щипцами вырывали бороду, били прикладом автомата и дубинкой. 3 декабря он выломал камни в стене камеры и сбежал. Пройдя пешком три дня, он добрался до села Бархударлы Газахского района и тем самым спасся из плена.

Шамиль Абдуллаев в своих показаниях сообщил, что в июле 1992 года был взят в плен в Агдере, а в ноябре 1993 года освобожден. В плену подвергался пыткам и избиениям.

Эльвин Акберов в своих показаниях сообщил, что 6 октября 2020 года во время 44-дневной Отечественной войны получил осколочные ранения в Джебраильском районе.

Потерпевший Велиахад Велиев заявил, что был взят в плен вооруженными силами Армении 22 октября в Зангилане во время 44-дневной войны 2020 года, получив пулевые и осколочные ранения. Он отметил, что его cослуживцы тогда же стали шехидами.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой потерпевший рассказал, что после того, как его раны зажили, ему сдавили большой палец правой ноги плоскогубцами, ударяли кулаками и ногами по лицу, а также били дубинкой по ногам и рукам. 14 декабря В.Велиев был передан Азербайджану.

Ровшан Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 21 июня 1998 года во время прохождения военной службы в Гядабейском районе был взят в плен вооруженными силами Армении. После года и 8 месяцев содержания в пенитенциарном учреждении в Иреване он был возвращен в Азербайджан. Отвечая на вопросы начальника отдела Главного управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова он заявил, что подвергался пыткам, бесчеловечному и жестокому обращению, его регулярно избивали.

Потерпевшие — Нахид Зейналов, Рашми Гумматов, Ариз Гахраманов, Эфган Кямилов, Юнис Абдыев, Фархад Тагиев, Субхан Алирзаев, Самир Алиев, Хиджран Султанов и Гасан Гурбанов в своих показаниях заявили, что были ранены в сентябре 2023 года в результате огня, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями во время проведения Азербайджанской армией антитеррористической операции.

Потерпевший Нариман Ибрагимов сообщил, что получил ранение в 2022 году в Кяльбаджаре, а Нурлан Мусаев — в том же году в Лачине в результате огня, открытого остатками армянских вооруженных сил и незаконных армянских вооруженных формирований.

Довран Дадашев, Тарлан Махмудов и Анар Махмудов в своих показаниях заявили, что были ранены в боях в ходе Отечественной войны в 2020 году.

Ширван Мамедов в своих показаниях сообщил, что был взят в заложники 14 мая 1992 года в селе Вежнели Зангиланского района. Он удерживался в плену в Армении. В течение 8 дней ему дали еду лишь 3 раза и в очень малом количестве.

Рауф Гафаров в своих показаниях сообщил, что был взят в плен в апреле 1994 года в Физулинском районе, а 10 мая 1996 года был передан азербайджанской стороне. Его избивали, подвергали пыткам. В плену он и еще около 25 азербайджанцев принудительно привлекались к строительству дома для Самвела Бабаяна.

Рамиз Мусаев в своих показаниях сообщил, что 18 мая 1992 года был взят в заложники в Лачинском районе, подвергался пыткам, его тело прижигали сигаретами.

Алекпер Алекперов заявил, что 27 августа 1993 года был захвачен в плен в Губадлы и вывезен в Армению. В плену его постоянно избивали, принуждали к незаконному труду. В 1995 году он был возвращен в Азербайджан.

Абузар Манафов в своих показаниях сообщил, что 9 января 1994 года получил ранение в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района и был взят в плен. Он был освобожден 10 мая 1996 года. Все это время находился в заключении в Ханкенди и в Шушинской тюрьме. В плену он подвергался избиениям и пыткам, во время пыток ему отрезали палец.

Взятые в плен вооруженными силами Армении Абдулазим Мамедов (65 дней), Адиль Демиров (9 месяцев), Мехман Мирзоев (2 года), Ариф Эллазов (4 месяца) и Афер Мустафаев (1 год 4 месяца) в своих показаниях сообщили, что подвергались пыткам и избиениям.

Другие потерпевшие — Ровшан Салахов, Алемшах Гасанов и Зохраб Гейдаров были взяты в плен в различные периоды времени. В плену у Зохраба Гейдарова случилось обморожение ноги. Потерпевший рассказал, что армянский военный врач ампутировал ему четыре пальца левой и два пальца правой ноги без анестезии. Он добавил, что от боли потерял сознание.

Ставшие вынужденными переселенцами Вагиф Зульфугаров из Физулинского района, Назим Сеидов и Анар Сафаров из Агдамского района, Бахшейиш Агаев и Адалят Агаларов из Лачинского района сообщили, что их имущество осталось на территориях, в то время оккупированных вооруженными силами Армении. Бахшейиш Агаев, уроженец села Огулдере Лачинского района, рассказал, что во время оккупации района его 80-летняя родственница Пери Ильясова погибла, замерзнув по дороге, а несколько других членов семьи до сих пор числятся пропавшими без вести.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

Судебный процесс продолжится 28 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.