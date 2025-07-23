Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)

Политика Материалы 23 июля 2025 17:01 (UTC +04:00)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом в среду сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"На встрече в Стамбуле было подчеркнуто, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве и культурных ценностях.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, осуществляемых в направлении дальнейшего укрепления этих отношений.

На встрече также были обсуждены новые перспективы развития военных связей",- говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости