Руководство минобороны Азербайджана находится с визитом в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства находятся с визитом в братской Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности «IDEF 2025».

Об этом во вторник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"22 июля руководящий состав министерства обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия 17-й Международной выставки оборонной промышленности “IDEF 2025” в Стамбуле. Выступивший на мероприятии Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников. В рамках визита министра обороны в братскую страну запланировано ознакомление с образцами военного вооружения и техники, представляемыми на выставке, а также проведение ряда встреч", - отмечается в сообщении ведомства.

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