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Делегация Сил спецназа Казахстана проинформирована об ударных беспилотниках азербайджанского производства

Политика Материалы 17 июля 2025 10:58 (UTC +04:00)
Делегация Сил спецназа Казахстана проинформирована об ударных беспилотниках азербайджанского производства

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Делегации Сил специального назначения министерств обороны Азербайджана и Казахстана провели встречу с целью обмена боевым опытом.

Об этом в четверг сообщили Trend в миноброны Азербайджана.

Отмечается, что на встрече, состоявшейся в Азербайджане, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам вооружения, снаряжения, организации подразделений, задействованных в операциях с условным противником, правил применения подразделений и их совершенствования.

"В ходе встречи гости были проинформированы об ударных беспилотниках азербайджанского производства.

Затем на Общевойсковой учебной площадке была проведена показательная тренировка, в рамках которой были продемонстрированы тактические действия подразделений, боевое применение вооружения и снаряжения.

В завершение мероприятия гостям были вручены памятные подарки",- говорится в сообщении ведомства.

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