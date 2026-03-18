Названо количество операций электронной торговли в Азербайджане за 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году количество операций электронной торговли по сравнению с 2024 годом увеличилось на 43,4% и достигло 1,5 миллиарда, а их объём вырос на 29,8% и составил 86,4 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Кроме того, в 2025 году количество безналичных операций через POS-терминалы по сравнению с 2024 годом выросло на 22,3% и составило 760,5 миллиона операций, а их объём увеличился на 3,3% и достиг 12,7 миллиарда манатов.

В 2025 году количество бесконтактных платежей через POS-терминалы по сравнению с 2024 годом увеличилось на 22,5% и составило 734,8 миллиона операций, а их объём вырос на 4,7% и достиг 12,1 миллиарда манатов.