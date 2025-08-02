Начался экспорт азербайджанского газа в Сирию (ФОТО) (Обновлено)

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КИЛИС /Trend/ - 2 августа 2025 года в турецком городе Килис состоялось мероприятие, посвященное началу транспортировки азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители правительств Азербайджана, Турции, Сирии, Катара, другие официальные лица.

Министр экономики Азербайджанской Республики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встреч Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аль-Шараа в Анталье 11 апреля 2025 года, а затем в Баку 12 июля текущего года, в короткие сроки начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. Отметив, что это будет способствовать энергетической безопасности Сирии, министр сказал, что стратегическое сотрудничество двух братских стран - Азербайджана и Турции, охватывающее все сферы, в том числе энергетический сектор, сделало возможным реализацию этого исторически важного проекта в очень короткие сроки. Таким образом, две братские страны осуществляют совместную деятельность по поддержке восстановления и развития Сирии, предпринимают важные шаги.

Микаил Джаббаров сказал, что транспортировка азербайджанского природного газа через территорию Турции в Сирию является важной вехой в истории экспорта энергии нашей страны и закладывает основу для нового энергетического моста между Южным Кавказом и Ближним Востоком. По словам министра, число стран, в которые экспортируется азербайджанский газ, достигло 14, планы SOCAR намного шире, и в настоящее время SOCAR приобретает доли в зарубежных газодобывающих проектах и планирует поставлять газ, принадлежащий компании, в новые страны-потребители. Говоря о стратегических энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном, председатель Наблюдательного совета SOCAR отметил, что эти инициативы играют неоценимую роль в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности нашей страны. Открытие турецко-сирийского трубопровода и начало транспортировки газа из Азербайджана в Сирию еще раз демонстрирует, что наша страна является надежным и стратегическим поставщиком энергии. Этот проект внесет важный вклад в расширение географии экспорта газа нашей страны по новым направлениям.

Министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир выразил благодарность Азербайджану и Турции за поддержку в направлении улучшения благосостояния и восстановления Сирии, пострадавшей от многолетней войны. Отметив, что совместно с SOCAR было подписано своп-соглашение, предусматривающее транспортировку азербайджанского газа до турецко-сирийской границы, министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар отметил, что Азербайджан, постоянно поддерживающий Турцию и в печали, и в радости, приложил все усилия и в этом проекте. Говоря о том, что природный газ Азербайджана будет экспортироваться в Сирию через Килис, министр отметил, что с измерительной станции Явузлу ежедневно будет транспортироваться 6 миллионов кубометров природного газа.

Алпарслан Байрактар отметил, что в результате экспорта газа в Сирию в ближайшее время начнут работать и электростанции. На начальном этапе станет возможным экспорт в Сирию до 2 млрд кубометров природного газа в год, и будет активировано около 1200 мегаватт установленной мощности. Этот проект внесет очень серьезный вклад в нормализацию жизни в Сирии, повысит уровень жизни людей и ускорит процесс возвращения в страну.

В рамках визита азербайджанской делегации также были организованы двусторонние встречи с делегациями Турции и Сирии. На встречах были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в энергетическом секторе, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

11:14

В селе Явузлу турецкой провинции Килис проходит церемония открытия турецко-сирийского газопровода, который обеспечивает поставки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает корреспондент Trend, командированный в Турцию, в церемонии открытия принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, глава Фонда развития Катара Фахад Хамад Аль-Сулаити, министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир.

После выступлений министров на сцену будут приглашены официальные лица для символического запуска проекта - открытия клапана, установленного на сцене. Этот шаг ознаменует начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию.

Отметим, что подготовка к транспортировке природного газа по недавно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Сирией завершена. На первом этапе планируется экспорт в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет транспортироваться через город Килис на границе с Турцией до электростанций в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. Ожидается, что это позволит увеличить общую производственную мощность на 1200-1300 мегаватт.

В целом, ввод в эксплуатацию новой линии электропередач считается важным шагом в восстановлении Сирии. Таким образом, доставка природного газа из Азербайджана в Сирию по линии Килис через Турцию направлена на восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии и укрепление цели Турции как регионального энергетического центра.

Напомним, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.