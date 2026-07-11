Борчиха Рузанна Мамедова стала 3-х кратной чемпионкой Европы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова (62 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы U-20, который проходит в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, в финальном поединке она встретилась с представительницей Турции Озденур Озмез.

Одержав уверенную победу над соперницей со счетом 6:0, Рузанна Мамедова защитила свой титул, тем самым став первой борчихой в истории Азербайджана, завоевавшей титул трехкратной чемпионки Европы (2024, 2025, 2026) в возрастной категории U-20.

В свою очередь, Захра Керимзаде (72 кг), в напряженной схватке за бронзовую медаль уступила другой представительнице Турции Илайде Чин со счетом 9:11 и завершила выступление без награды.