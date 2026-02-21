Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Нахчыване модернизируется система водоснабжения

Общество Материалы 21 февраля 2026 13:27 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будет модернизирована система водоснабжения.

Как сообщает Trend, это отражено в «Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026–2030 годы», утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В период с 2026 по 2029 годы Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики должны реализовать следующие мероприятия:

  • строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для посёлка Гейдарабад, а также сёл Гараагадж и Садарак Садаракского района;
  • строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для поселка Гывраг и села Шахтахты Кенгерлинского района;
  • строительство сети снабжения питьевой водой для сёл Хок, Габилли, Гарабаглар и Юрджу Кенгерлинского района;
  • реконструкция сооружения для очистки питьевой воды в городе Ордубад и строительство сооружения для очистки питьевой воды в городе Бабек;
  • бурение новых субартезианских скважин и модернизация инфраструктуры с целью улучшения снабжения питьевой водой.
