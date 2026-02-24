SOCAR планирует снизить потребление пресной воды на своих объектах - глава отдела

БАКУ/Trend/- SOCAR планирует реализацию стратегических инициатив по снижению интенсивности потребления пресной воды в ближайшие годы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила глава отдела планирования управления охраны окружающей среды SOCAR Медина Гаджиева в ходе круглого стола на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия", проходящего в Баку.

По ее словам, компания занимается не только разведкой нефти и газа, но и переработкой, производством нефтехимической продукции. Это включает забор значительных объемов водных ресурсов, в том числе пресной воды.

"Сейчас мы ведем стратегическое планирование по снижению интенсивности потребления пресной воды путем внедрения соответствующих инициатив. Это будет включать развитие инфраструктуры, увеличение переработки сточных вод, а также внедрение замкнутых циклов водооборота на водоемких объектах", - сказала М.Гаджиева.

По ее словам, уже три года SOCAR тщательно готовит отчет об устойчивом развитии, который проверяется и корректируется компанией Ernst & Young.

"Поскольку продукция SOCAR экспортируется не только в Россию и постсоветские страны, но и в Европу, мы очень серьезно относимся к подготовке качественной отчетности. Мы тщательно учитываем и отчитываемся за каждую использованную каплю воды. В этом году мы делаем важный шаг, внедряя ключевые показатели эффективности для водного сектора. Если обычно компании включают объекты, на которые приходится 90% общего водозабора пресной воды, то мы приняли решение включать в систему отчетности ключевых показателей эффективности каждую организацию SOCAR, использующую более 1% общего объема воды. Это охватит добычные операции, все платформы по добыче нефти и газа, а также нефтехимическое производство",- отметила она.