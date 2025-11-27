Азербайджан и Иордания договорились провести бизнес-форум на полях пятой сессии межправкомиссии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Иордания договорились провести бизнес-форум на полях пятой сессии межправительственной комиссии, которую планируется провести в 2025 или 2026 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда на пресс-конференции по итогам 4-й сессии Совместной межправительственной комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству между Иорданией и Азербайджаном, проходящей в Баку.

"Мы обсудили различные направления, по которым нам следует двигаться дальше. Одно из первых - это то, что комиссия должна собираться часто, чтобы поддерживать динамику взаимоотношений. Мы также договорились провести бизнес-форум на полях комиссии, чтобы создать прямые мосты и укрепить отношения между деловыми кругами обеих стран", - сказал он.

Аль-Куда отметил, что стороны обсудили возможности взаимодействия как в странах СНГ, так и на Ближнем Востоке.

"Мы также обсудили наши инвестиции - иорданские инвестиции в Азербайджане и, соответственно, азербайджанские инвестиции в Иордании. И надеемся, что мы сможем прийти к совместным инвестициям и проектам", - сказал он.