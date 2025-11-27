БАКУ/Trend/ - Иордания предлагает организовать совместный с Азербайджаном бизнес-форум в Аммане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе IV заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Иордании, проходящей в Баку.

"Заседания комиссии проходят каждые семь лет. Мы договорились ускорить процесс и будем рады принять министра финансов Азербайджана и уважаемых коллег в Аммане в ближайшее время. Одна из идей - провести следующее заседание совместной комиссии в Аммане и параллельно организовать бизнес-форум для установления контактов между деловыми кругами наших стран», — сказал он, добавив что возможности в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока действительно огромны.