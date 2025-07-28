На Габалинском музыкальном фестивале прошел концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках успешно продолжающегося XIV Габалинского международного музыкального фестиваля 27 июля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева любителям музыки была представлена концертная программа, посвященная 140-летию великого Узеира Гаджибейли. На вечере камерной музыки с интересной концертной программой выступили народные артисты Ульвия Гаджибейли (фортепиано) и Гюльназ Исмаилова (сопрано).

Как сообщает Trend, выступившая перед началом концерта народная артистка Ульвия Гаджибейли рассказала о творчестве Узеира Гаджибейли и произведениях, которые будут исполнены в рамках программы. Народная артистка сказала: «Я всегда называла Узеира Гаджибейли «гением из гениев». Наш народ также воспринимал и признавал его именно так. Потому что Узеир Гаджибейли получил статус гения не только в одной области, но и во многих сферах нашей культуры. Он был выдающимся драматургом, публицистом, а также музыковедом, композитором, великим гражданином».

В концерте прозвучали ария Гюльчохры из оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», ария Нигяр и увертюра из оперы «Кёроглу», вальс из балета Афрасияба Бадалбейли «Девичья башня», «Песня» Султана Гаджибейли, две прелюдии Кара Караева, песня «Цветы» Арифа Меликова, ария Севиль из оперы Фикрета Амирова «Севиль», песня «Радость моя— Баку» Тофига Гулиева, фрагменты из симфонического мугама Ниязи Гаджибейли «Раст», «Арзу», «Аве Мария» Фархада Бадалбейли, а также произведения других композиторов.

Концертная программа вызвала большой интерес у зрителей.