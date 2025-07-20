"Легенды ночи" вызвали восторг в Баку: Legend Cars, финал картинга и дрифт-шоу одновременно (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 19 июля по инициативе Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) в сотрудничестве с операционной компанией "Бакинское городское кольцо" и компанией "Caspian Event Organisers" состоялась гонка под названием "Легенды ночи" (Legends of The Night), финал чемпионата по картингу и дрифт-шоу.

Как передаёт Trend, на специально подготовленной трассе на Площади Государственного флага 12 профессиональных пилотов соревновались друг с другом на компактных автомобилях, сочетающих классический дизайн и современные технологии. Гонка подарила зрителям яркую и динамичную атмосферу. По итогам напряжённой борьбы, длившейся 25 кругов,победителем стал Адиль Ахундов, второе место занял Фарид Гулиев, третье — Элвин Худвердиев.

В рамках мероприятия также прошёл финальный этап чемпионата по картингу среди пилотов в возрасте от 12 до 15 лет. Эта уникальная гонка началась с тестовых заездов, организованных на треке "Baku City Karting" с 12 по 16 июля, по итогам которых были отобраны 20 лучших молодых пилотов. 18 июля на специальной трассе, построенной на Площади Государственного флага, прошли свободные заезды и квалификация, позволившие участникам прочувствовать настоящую гоночную атмосферу. В итоге были определены 10 финалистов.

Финальная гонка из 15 кругов, прошедшая 19 июля, превратилась в настоящий праздник автоспорта. В напряжённой и захватывающей борьбе победу одержал Теймур Рагимов, второе и третье места заняли соответственно Рафик Казымлы и Омар Шахмурадлы. Все победители были награждены кубками и памятными подарками.

Вечерняя программа включала дрифт-шоу, экстремальное "Stunt Show" с трюками на автомобилях и мотоциклах, а также мото-шоу, подарившие зрителям незабываемые эмоции и прилив адреналина. Главными звёздами шоу стали британский автокаскадёр Терри Грант — обладатель более 20 мировых рекордов, многократный чемпион Великобритании по фристайлу мотокаскадёр Ли Бауэрс и профессиональный дрифт-пилот из Ирландии Нейл Ган.