Иран осуждает нарушение режима прекращения огня - Багаи

БАКУ/ Trend/ - Иран решительно осуждает обстрел со стороны США территорий в районе Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, произошедший сегодня в утренние часы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, нападения на территориальную целостность и суверенитет Ирана являются очевидным нарушением Устава ООН и международного права, и Совет Безопасности ООН должен выполнить в связи с этим свою законную обязанность.

Бегаи сообщил, что за последние дни, после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Ираном и США, американская сторона совершила нападения на торговые суда в Персидском заливе и международных водах на юге Ирана. Иран примет все необходимые меры в направлении защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

Официальный представитель МИД осудил заявления угрожающего характера со стороны официальных лиц США в адрес Ирана и некоторых стран региона, а также выразил солидарность Ирана с дружественным Оманом.

«Угроза уничтожения государства-члена ООН, которое всегда предпринимало конструктивные, эффективные и ответственные шаги перед лицом мира и стабильности в регионе и на протяжении многих лет регулярно выступало в качестве посредника в дипломатических процессах, является открытым нарушением международных принципов», — заявил он.

Отметим, что сегодня в утренние часы сообщалось о нанесении Вооруженными силами США авиаудара по военному объекту в Иране и перехвате нескольких принадлежащих Ирану БПЛА, а также о нанесении Ираном удара по американской авиабазе.