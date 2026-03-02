Израиль нанес удары по высокопоставленным членам «Хезболлах» в Бейруте

БАКУ /Trend/ - Израильская армия нанесла серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения «Хезболлах».

Как передает Trend, об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.

"Ранее Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по высокопоставленным членам «Хезболлах» в районе Бейрута. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по лидеру «Хезболлах» на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетные обстрелы со стороны «Хезболлах» на севере Израиля.