Американский авианосец Abraham Lincoln отступил после ракетного удара Ирана

В мире Материалы 2 марта 2026 04:14 (UTC +04:00)
Американский авианосец Abraham Lincoln отступил после ракетного удара Ирана
Фото: Индо-Тихоокеанское командование США

БАКУ /Trend/ - Авианосец ВМС США Abraham Lincoln был вынужден покинуть зону своего базирования после того, как Иран выпустил четыре баллистические ракеты.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"После атаки американский авианосец покинул район выполнения своей миссии и направился в Индийский океан", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Центральное командование США заявило, что, хотя по авианосцу и был открыт огонь, он не был поражен иранскими ракетами.

