Страны Персидского залива заявили о своем праве ответить на иранские атаки

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива — Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана и Бахрейна — провели онлайн встречу и заявили, что оставляют за собой право ответить на иранские удары.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Совета: "Государства Персидского залива примут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и постоянных жителей, включая обеспечение способности отвечать на агрессию".

Министры подчеркнули, что их страны сохраняют за собой «право на законный ответ и право на самооборону» в соответствии с международным правом.

Они также призвали Иран немедленно прекратить атаки.

В заявлении было отмечено, что стабильность в регионе Персидского залива — это не только региональная проблема, но и одна из фундаментальных основ глобальной экономической стабильности.

Также говорится, что государства-члены Лиги арабских государств осудили нападения Ирана, назвав их «вопиющим нарушением международного права и конвенций, а также принципов международного права».