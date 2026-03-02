Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0035 маната, 1 турецкая лира - 0,0387 маната, а 100 российских рублей - 2,2071 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0035
|AUD
|1,2061
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1166
|CZK
|0,0826
|CNY
|0,2474
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,6356
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0186
|GBP
|2,2843
|SEK
|0,1876
|CHF
|2,2122
|ILS
|0,5425
|CAD
|1,2455
|KWD
|5,538
|KZT
|0,3412
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,53
|MDL
|0,0991
|NOK
|0,1787
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6075
|PLN
|0,4743
|RON
|0,3931
|RUB
|2,2071
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3403
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3371
|TRY
|0,0387
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0858
|NZD
|1,0157