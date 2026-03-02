Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 марта

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 2 марта 2026 09:10 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0035 маната, 1 турецкая лира - 0,0387 маната, а 100 российских рублей - 2,2071 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0035
AUD 1,2061
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1166
CZK 0,0826
CNY 0,2474
DKK 0,2682
GEL 0,6356
HKD 0,2173
INR 0,0186
GBP 2,2843
SEK 0,1876
CHF 2,2122
ILS 0,5425
CAD 1,2455
KWD 5,538
KZT 0,3412
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,53
MDL 0,0991
NOK 0,1787
UZS 0,014
PKR 0,6075
PLN 0,4743
RON 0,3931
RUB 2,2071
RSD 0,0171
SGD 1,3403
SAR 0,4532
xdr 2,3371
TRY 0,0387
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0858
NZD 1,0157
