КСИР сообщил о перехвате американского беспилотника над Исфаханом

БАКУ /Trend/ - ПВО Ирана был перехвачен и уничтожен американский беспилотник MQ-9.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Согласно информации, беспилотник был уничтожен в небе над Исфаханом.

Вместе с этим в Тегеране в настоящее время слышны громкие взрывы.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.